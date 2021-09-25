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Фестиваль «Театральное Приволжье» начал прием заявок на участие в региональном этапе

16:05, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
Фестиваль «Театральное Приволжье» начал прием заявок на участие в региональном этапе
16:05, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#фестиваль\n#театр\n#актеры
Фото: pixabay.com
293
0

Участвовать могут театральные коллективы с актерами от 6 до 17 лет и от 18 до 30 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 25 сентября начался прием заявок на фестиваль детских и молодёжных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

Главная задача фестиваля состоит в том, чтобы привлечь молодежь к искусству в качестве актеров, режиссеров и зрителей. 

С сентября по декабрь будут проходить региональные отборочные этапы, в которых определят победителей в двух номинациях: молодежные и детские театры. Далее видеоверсии финалистов разместят на сайте фестиваля и в соцсетях. В апреле 2022 года в прямом эфире огласят результаты голосования. 

Театральные коллективы получат номинации и награды фестиваля, такие как: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детских спектакль», «Лучшая режиссерская работа, «Лучший актер», «Лучшая актриса».  

Принять участие могут молодежные театральные коллективы и студии, с возрастом артистов от 18 до 30 и детские театральные коллективы и студии, в которых возраст актеров от 6 до 17 лет. 

Чтобы записаться на фестиваль, нужно отправить анкету-заявку и видео-ссылку записанного спектакля на почту yantarewa_rdnt@inbox.ru с пометкой «Театральное Приволжье» до 24 декабря 2021 года. 

В 2020 году на участие в региональном этапе фестиваля поступила 81 заявка.

16:05, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
293
0
#Удмуртия\n#фестиваль\n#театр\n#актеры
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