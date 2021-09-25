Фестиваль «Театральное Приволжье» начал прием заявок на участие в региональном этапе

Участвовать могут театральные коллективы с актерами от 6 до 17 лет и от 18 до 30 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 25 сентября начался прием заявок на фестиваль детских и молодёжных творческих коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Главная задача фестиваля состоит в том, чтобы привлечь молодежь к искусству в качестве актеров, режиссеров и зрителей.

С сентября по декабрь будут проходить региональные отборочные этапы, в которых определят победителей в двух номинациях: молодежные и детские театры. Далее видеоверсии финалистов разместят на сайте фестиваля и в соцсетях. В апреле 2022 года в прямом эфире огласят результаты голосования.

Театральные коллективы получат номинации и награды фестиваля, такие как: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детских спектакль», «Лучшая режиссерская работа, «Лучший актер», «Лучшая актриса».

Принять участие могут молодежные театральные коллективы и студии, с возрастом артистов от 18 до 30 и детские театральные коллективы и студии, в которых возраст актеров от 6 до 17 лет.

Чтобы записаться на фестиваль, нужно отправить анкету-заявку и видео-ссылку записанного спектакля на почту yantarewa_rdnt@inbox.ru с пометкой «Театральное Приволжье» до 24 декабря 2021 года.

В 2020 году на участие в региональном этапе фестиваля поступила 81 заявка.