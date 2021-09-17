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В Удмуртии проходит онлайн-фестиваль национальной кухни

14:25, 17 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии проходит онлайн-фестиваль национальной кухни
14:25, 17 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
584
0
#Удмуртия\n#удмуртская кухня\n#рецепт\n#фестиваль\n#онлайн\n#фотоконкурс\n#видео
Фото: arzik2
584
0

Любой желающий сможет поучаствовать в конкурсе фотографий или видеосъемки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался пятый межрегиональный фольклорно-гастрономический онлайн фестиваль-конкурс «ЗАРНИ-Ё перепеч, табань но пельнянь». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Событие посвящено национальной удмуртской кухне и проходит в рамках подготовки традиционного этногастрономического фестиваля «Всемирный день пельменя».

Мероприятие проводится для сохранения нематериального культурного наследия России и традиционной народной культуры. Любой желающий сможет познакомиться с секретами приготовления национальных блюд и культурой удмуртского народа. 

Фестиваль продлится до 30 сентября в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Организаторы приготовили 2 конкурса: фотоконкурс «Дэбесдэлет» и этнокультурную площадку «Чупчигуръёс». Принять участие могут коллективы народного творчества, национально-культурные объединения и все желающие. Ограничений по возрасту и проживанию участников нет.

Чтобы выиграть фотоконкурс, необходимо выложить фотографии с пошаговым рецептом перепечей в группу, указать местность, список ингредиентов и время приготовления блюда. Победителей выберут в трех номинациях: «Самый оригинальный рецепт национального блюда», «Самая лучшая презентация национального блюда», «Самая лучшая сервировка национального блюда».

Для участия в площадке «Чупчигуръёс», нужно создать видеоролик, на котором будет показана обрядовая композиция социального, семейно-бытового или календарно-земледельческого цикла. Тематика обрядовых действий должна отражать местные фольклорные традиции и культуру. Видеоработы не могут быть длиннее 5 минут. Оценивать участников будут в трех номинациях: «Обряд», «Кадрел» («Кадриль»), «Кылбугор» («Речевой клубок»).

14:25, 17 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
584
0
#Удмуртия\n#удмуртская кухня\n#рецепт\n#фестиваль\n#онлайн\n#фотоконкурс\n#видео
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