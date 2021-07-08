Произведения настенной живописи посвящены культуре и традициям удмуртского народа.

Глазов. Удмуртия. Жителей Глазова приглашают прогуляться по новой аллее граффити. 11 свежих настенных изображений украсили здания северной столицы Удмуртии.

В Глазове прошел фестиваль молодежной уличной культуры «Glazov street fest». Одним самых красочных в прямом смысле моментов праздника стал межрегиональной конкурс граффити «Сингурт».

Как рассказала начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Глазова Мария Лекомцева, фестиваль уличной живописи в городе уже стал традиционным. В прошлом году он был посвящен творчеству Виктора Цоя. Темой нынешнего конкурса стали мифы и сказки северных удмуртов, а также культура родного края.

«Девушка в березовой роще», улица Карла Маркса.

Заявки на участие в фестивале и наброски будущих работ пришли из разных регионов страны. По итогам предварительного отбора десятке лучших художников предоставили доступ к глазовским стенам. Финалисты приехали на конкурс из Ижевска, Сарапула, Казани, Кирова, Московской области.

Каменные холсты художники нашли по всему городу, ими стали производственные здания, подстанция, стены образовательных учреждений. Вумурт и Вукузё, Инмар и Обыда – известнейшие персонажи и сюжеты удмуртских сказок молодые художники обыграли в современном стиле. Отдельное полотно посвящено удмуртскому поэту Флору Васильеву.

«Флор Васильев», улица Карла Маркса.

По замыслу организаторов, фестиваль «Сингурт» призван сделать доступным и понятным сложный язык современной живописи для неискушенного зрителя.