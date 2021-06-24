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Шесть культурных объектов Удмуртии вошли в топ-1000 брендов России

09:40, 24 июня, 2021
Анна Торхова
Шесть культурных объектов Удмуртии вошли в топ-1000 брендов России
09:40, 24 июня, 2021
Анна Торхова
1053
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#гастрономия\n#традиции\n#культура\n#Дача Башенина
Фото: ИА «Сусанин»
1053
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Заявки подали более 1,5 тыс. промыслов, кластеров, традиций страны.

Ижевск. Удмуртия. Шесть брендов Удмуртии вошли в топ-1000 культурных и туристических брендов России. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов. 
Всего заявки на конкурс подали 1578 гастробрендов, кластеров, событий, традиций России. В список победителей вошли 336 брендов из 77 регионов страны. Из Удмуртии это стали Карамас Пельга в категории «Арт-кластер», удмуртский напиток Варсь в категории «Гастрономия», из номинации образов победителем стали Лопшо Педунь и Тол Бабай, поселениях - Сарапул, а в категории сооружений - Дача Башенина. 
2 июня пройдет награждение участников «Живого наследия». Они дополнят 500 культурных брендов, отобранных жюри проекта ранее.  
09:40, 24 июня, 2021
Анна Торхова
1053
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гастрономия\n#традиции\n#культура\n#Дача Башенина