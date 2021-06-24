Шесть культурных объектов Удмуртии вошли в топ-1000 брендов России

Заявки подали более 1,5 тыс. промыслов, кластеров, традиций страны.

Ижевск. Удмуртия. Шесть брендов Удмуртии вошли в топ-1000 культурных и туристических брендов России. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

Всего заявки на конкурс подали 1578 гастробрендов, кластеров, событий, традиций России. В список победителей вошли 336 брендов из 77 регионов страны. Из Удмуртии это стали Карамас Пельга в категории «Арт-кластер», удмуртский напиток Варсь в категории «Гастрономия», из номинации образов победителем стали Лопшо Педунь и Тол Бабай, поселениях - Сарапул, а в категории сооружений - Дача Башенина.

2 июня пройдет награждение участников «Живого наследия». Они дополнят 500 культурных брендов, отобранных жюри проекта ранее.