Активисты различных культурных объединений поздравили фронтовиков с праздником во дворах их домов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла акция «Рядом с тобой живёт ветеран».



В рамках этого мероприятия во дворах участников Великой Отечественной войны проходили выездные концерты. Так, 6 мая перед ветераном Владимиром Сочневым во дворе его дома выступили воспитанники ижевской детской школы искусств №1. Когда началась война, Владимиру Сочневу было 15 лет, в 17 он уже отправился на фронт. Участвовал во взятии Кёнигсберга (современный Калининград), а после окончания боевых действий с Германией воевал в Маньчжурии против Японии.



Супруга ветерана — Галина Потапова, ветеран трудового фронта России. С 12 лет она работала в госпитале, который находился в одной из школ в Ижевске.





А активисты Центра русской культуры «Русский дом» поздравили Марию Болотову. Начало войны она встретила в Ленинграде, который позднее был блокирован немецкими войсками. После прорыва блокады в 1943 году Марию Сергеевну эвакуировали на Кубань вместе с сестрой. В 1946 году их разыскала родная тётя и перевезла к себе в Ижевск. Получив образование, Мария Сергеевна устроилась в «Ижмаш», где проработала 43 года.