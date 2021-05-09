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В Ижевске прошла акция «Рядом с тобой живёт ветеран»

11:33, 09 мая, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске прошла акция «Рядом с тобой живёт ветеран»
11:33, 09 мая, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#культура\n#День Победы
Фото: ИА «Сусанин»
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Активисты различных культурных объединений поздравили фронтовиков с праздником во дворах их домов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла акция «Рядом с тобой живёт ветеран». 

В рамках этого мероприятия во дворах участников Великой Отечественной войны проходили выездные концерты. Так, 6 мая перед ветераном Владимиром Сочневым во дворе его дома выступили воспитанники ижевской детской школы искусств №1. Когда началась война, Владимиру Сочневу было 15 лет, в 17 он уже отправился на фронт. Участвовал во взятии Кёнигсберга (современный Калининград), а после окончания боевых действий с Германией воевал в Маньчжурии против Японии. 

Супруга ветерана — Галина Потапова, ветеран трудового фронта России. С 12 лет она работала в госпитале, который находился в одной из школ в Ижевске. 



А активисты Центра русской культуры «Русский дом» поздравили Марию Болотову. Начало войны она встретила в Ленинграде, который позднее был блокирован немецкими войсками. После прорыва блокады в 1943 году Марию Сергеевну эвакуировали на Кубань вместе с сестрой. В 1946 году их разыскала родная тётя и перевезла к себе в Ижевск. Получив образование, Мария Сергеевна устроилась в «Ижмаш», где проработала 43 года.  

11:33, 09 мая, 2021
Андрей Бирюков
477
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#культура\n#День Победы