В Удмуртии отмечают день рождения Ашальчи Оки

День рождения поэтессы внесен в список государственных праздников и памятных дат Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. 16 апреля в республике отмечается день рождения удмуртской поэтессы и писательницы Ашальчи Оки (Акилины Векшиной). Событие проходит на республиканском уровне - этот день утвержден в качестве официальной памятной даты Удмуртии в ноябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

В честь дня рождения поэтессы и писательницы состоится республиканская научно-практическая конференция, в рамках которой будет вручена национальная премия ее имени женщинам, которые внесли большой вклад в развитие родного края.

Наша справка: Акилина Григорьевна Векшина родилась в 1898 году в семье крестьян. Образование получила в Карлыанской учительской школе. Позже обучалась в Казанском университете на медицинском факультете по специальности врач–окулист.

В годы Великой Отечественной войны служила фронтовым хирургом, награждена боевыми медалями. После демобилизации работала в районной больнице, удостоена звания «Заслуженный врач Удмуртской АССР».

Память врача и литератора увековечена в музее ее имени в Алнашах, где она жила много лет. На месте ее родного дома в Граховском районе открыт сквер. Ассоциацией «Удмурт Кенеш» учреждена ежегодная национальная литературная премия имени Ашальчи Оки.