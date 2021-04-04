Автором текста выступил писатель Дмитрий Глуховский.

Ижевск. Удмуртия. Образовательная акция «Тотальный диктант» пройдёт в Ижевске 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Акция проходит по всему миру с поправкой на часовые пояса. Семнадцатичасовой онлайн-марафон, во время которого на сайте будут доступны для прослушивания лекции и написать диктант.

В Ижевске мероприятие начнётся в 15:00. Принять участие можно офлайн на городских площадках, регистрация на которые открыта с первого апреля по ссылке, онлайн на сайте и в формате «пишем дома». Последний вариант подразумевает написание диктанта на фирменном бланке от руки, и после сдача его на проверку в городской пункт акции.

Со 2 апреля все желающие участвовать в формате #пишемдома смогут получить ручку и бланк в 7 библиотеках-пунктах выдачи.

библиотека имени Флора Васильева (улица 50 лет Пионерии, 22, тел. 73-06-21);

библиотека имени Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158, тел. 78-62-17);

Библиотека № 24 (улица Воровского, 108, тел. 66-10-44);

Библиотека имени Толстого (улица Ворошилова, 18, тел. 46-56-64);

Библиотека № 23 (улица 40 лет Победы, 56а, тел. 36-34-74);

Библиотека имени Кедрова (улица 1-я Тверская, 48, тел. 54-42-42);

Библиотека имени Маяковского (улица Новостроительная, 28, тел. 71-03-61).

Автор текста Тотального диктанта-2021 — российский писатель Дмитрий Глуховский, участники акции будут писать его рассказ «Обещания».