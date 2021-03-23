Большинство жителей Удмуртии не сталкивались с неприязнью из-за национальности

Важную роль в этом играют национально-культурные объединения и религиозные организации.

Ижевск. Удмуртия. Большинство жителей Ижевска, согласно соцопросу, позитивно оценили межнациональные отношения в городе. Об этом сообщила пресс-служба столицы Удмуртии.



23 марта в Доме дружбы народов Удмуртии прошло заседание Консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, где встретились представители религиозных организаций и национально-культурных объединений.



Согласно проведённому опросу, 89% жителей Удмуртии считают положительными межнациональные отношения в регионе. В Ижевске показатель оказался выше — 94%. Большинство опрошенных, 92%, заявили, что не испытывали по отношению к себе неприязни из-за национальности.



«В целом, исследование показывает, что в регионе сохраняется благоприятный межнациональный климат. Важную роль в стабилизации межнациональных отношений играют национально-культурные объединения и религиозные организации», — отмечается в сообщении.