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Большинство жителей Удмуртии не сталкивались с неприязнью из-за национальности

17:00, 23 марта, 2021
Андрей Бирюков
Большинство жителей Удмуртии не сталкивались с неприязнью из-за национальности
17:00, 23 марта, 2021
Андрей Бирюков
387
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#национальность\n#межнациональные отношения
Фото: pixabay.com
387
0

Важную роль в этом играют национально-культурные объединения и религиозные организации.

Ижевск. Удмуртия. Большинство жителей Ижевска, согласно соцопросу, позитивно оценили межнациональные отношения в городе. Об этом сообщила пресс-служба столицы Удмуртии.

23 марта в Доме дружбы народов Удмуртии прошло заседание Консультационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, где встретились представители религиозных организаций и национально-культурных объединений.

Согласно проведённому опросу, 89% жителей Удмуртии считают положительными межнациональные отношения в регионе. В Ижевске показатель оказался выше — 94%. Большинство опрошенных, 92%, заявили, что не испытывали по отношению к себе неприязни из-за национальности.

«В целом, исследование показывает, что в регионе сохраняется благоприятный межнациональный климат. Важную роль в стабилизации межнациональных отношений играют национально-культурные объединения и религиозные организации», — отмечается в сообщении.

17:00, 23 марта, 2021
Андрей Бирюков
387
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#национальность\n#межнациональные отношения