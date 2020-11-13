Жительница Удмуртии снимет очередной мультфильм на основе удмуртской легенды

Девушка живет и работает в Завьялово.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Удмуртии планирует снять очередной мультфильм на основе удмуртской легенды. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».



Альбина Зайцева живет в Завьялово, работает в местном культурном комплексе и занимается мультипликацией. Девушка снимает на телефон.

Для пятиминутного ролика ей, например, нужно сделать 1 000 снимков. Альбина рассказывает, что через такой вид искусства ей хочется притянуть детей к изучению родного края.

Так, у нее уже есть мультфильм под названием «Алангасары: великие великаны». Дальше мультипликатор планирует выпустить работу на удмуртском языке.