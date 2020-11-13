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Жительница Удмуртии снимет очередной мультфильм на основе удмуртской легенды

20:30, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Жительница Удмуртии снимет очередной мультфильм на основе удмуртской легенды
20:30, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#Завьялово\n#мультфильмы
Фото: Кадр из ролика ГТРК «Удмуртия»
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Девушка живет и работает в Завьялово.

Завьялово. Удмуртия. Жительница Удмуртии планирует снять очередной мультфильм на основе удмуртской легенды. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Альбина Зайцева живет в Завьялово, работает в местном культурном комплексе и занимается мультипликацией. Девушка снимает на телефон.

Для пятиминутного ролика ей, например, нужно сделать 1 000 снимков. Альбина рассказывает, что через такой вид искусства ей хочется притянуть детей к изучению родного края.  

Так, у нее уже есть мультфильм под названием «Алангасары: великие великаны». Дальше мультипликатор планирует выпустить работу на удмуртском языке.

20:30, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#Завьялово\n#мультфильмы