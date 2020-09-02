В Ижевске объявили кастинг в экспериментальный хоррор-мюзикл

Театральной мастерской нужны поющие люди от 18 до 60 лет.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии ищут людей на главные, эпизодические и массовочные роли в экспериментальный хоррор-мюзикл. О кастинге объявили в группе «Спорт и молодежная политика Ижевска» в соцсети «Вконтакте».

Набор проводит местная театральная мастерская «Персонаж». Ей требуются актеры от 18 до 60 лет, обладающие вокальными навыками. На отборе будут рассматривать все типажи внешности: рост и вес не имеют значения.

Для участия в кастинге необходимо снять видео, на котором претендент исполняет любую песню. Ролик следует отправить режиссеру и руководителю коллектива Валерии Ненашкиной «Вконтакте». Также можно заранее договориться о времени и спеть лично.

«Набор осуществляется на протяжении осени и в любой момент может быть закрыт, торопись!» — отметили в сообщении.