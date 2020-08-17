Стена памяти Виктора Цоя появилась в Глазове

Она находится по адресу площадь Свободы, 6.

Глазов. Удмуртия. Стена памяти музыканта Виктора Цоя появилась в Глазове. Об этом сообщает «Глазов сегодня» в соцсети «Вконтакте».



Граффити нарисовала местная творческая группа 15 августа, в день гибели лидера группы «Кино». Изображение можно увидеть по адресу площадь Свободы, 6. Рисунок состоит из текстов песен Виктора Цоя.



Отметим, что знаменитая стена памяти лидера рок-группы «Кино» находится в Москве на Арбате. Поклонники Виктора Цоя «открыли» памятник в 1990 году.



