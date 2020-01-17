Место празднования в этом году стало село Нынек Можгинского района.

Можга. Удмуртия. Республиканская Масленица пройдет в Удмуртии 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов.

Место празднования в этом году стало село Нынек Можгинского района. На Широкую Масленицу там будут работать развлекательные площадки и игровые зоны. На каждой из них центральным элементом будет «колесо желаний», на которые можно будет привязывать ленточки, заработанные благодаря участию в масленичных забавах, предварительно загадав желание. После их соберут в чучело Масленицы и сожгут, знаменуя проводы зимы.

Не обойдутся народные гуляния и без традиционных конкурсов: гостей ждут «Молодецкие забавы», «Состязания плясунов» и другие испытания. На главной сцене выступят творческие коллективы из районов Удмуртской Республики.