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В Удмуртии в восьмой раз пройдет конкурс «Элькуновидение»

12:50, 02 августа, 2019
Анна Торхова
В Удмуртии в восьмой раз пройдет конкурс «Элькуновидение»
12:50, 02 августа, 2019
Анна Торхова
28
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#Ижевск\n#Дебесы\n#конкурс\n#Удмуртия\n#песня\n#Элькуновидение
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Заявки на участие можно подать до конца сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в восьмой раз пройдет песенный конкурс «Элькуновидение». Об этом сообщает ТРК «Моя Удмуртия».

В конкурсе могут принять участие исполнители, достигшие 18 лет, и творческие коллективы, которые представляют города и районы Удмуртии, а также другие субъекты России.

Участнику необходимо исполнить песню на удмуртском, при этом автор и исполнитель музыкальной композиции должны быть жителями представляемого города, района, региона.

Участников ждут три этапа: отборочный, основной, финальный. Предварительные прослушивания пройдут уже в первые выходные октября. Прошедшие отборочный тур вокалисты 19 сентября выступят на концерте в ДК «Аксион». Финал «Элькуновидения-2019» пройдет 4 ноября. Выступления будут оценивать жюри и зрители путем смс-голосования.

Победитель конкурса получит денежный приз. Авторы лучшего текста и музыки получат поощрительные призы. Лучшие песни получат ротацию на радио «Моя Удмуртия».

Заявки на участие принимаются до 30 сентября.

Напомним, в 2018 году главным победителем конкурса стал Артемий Гаврилов из Дебесского района.

12:50, 02 августа, 2019
Анна Торхова
28
0
#Ижевск\n#Дебесы\n#конкурс\n#Удмуртия\n#песня\n#Элькуновидение

 

 

 


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