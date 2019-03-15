В Ижевске откроется выставка Сергея Орлова «Вожди Атлантиды»

Вернисаж состоится 21 марта в 18:30.

Ижевск. Удмуртия. Выставка художника Сергея Орлова откроется в Ижевске в четверг, 21 марта. Вернисаж состоится в автосалоне «Мерседес-Бенц» на Славянском шоссе.

На выставке будут представлены работы, написанные под впечатлением произведений Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Хуго ван дер Гуса, а также серия работ, посвящённая истории рыцарства и японских самураев.

Этой первой выставкой организаторы презентуют новое выставочное пространство в автосалоне «Мерседес-Бенц», который стремится поддерживать высокий уровень культуры в Ижевске и Удмуртии. Поэтому автосалон выступит площадкой для проведения выставки Сергея Орлова, а впоследствии и других художников Удмуртии.

Выставка откроется по адресу в Ижевске: Славянское шоссе, 0/18 в 18:30.

Наша справка:

Сергей Анатольевич Орлов — профессор живописи, почётный работник высшего профессионального образования России, член Союза художников России — родился в 1957 года в Воткинске. Окончил Свердловское художественное училище и Московский художественный институт имени Сурикова. С 1987 года преподаёт на кафедре ИЗО Института искусств и дизайна УдГУ.

Организатор и участник первой выставки авангарда «Да!» (Ижевск, 1988). Один из организаторов и участник творческой группы «Лодка» (Ижевск, 1988). Вошёл в творческие группы «Кунсткамера» (Москва, 1990), «Танатос», (Москва, 1992). Участник ежегодных международных этнофутуристических симпозиумов, международной выставки UGRIKUTURE «Современное искусство угро-финских народов» в рамках программы «Культурная столица Европы» (музей Галлен-Каллела, Финляндия, 2000). Сергей Орлов является участником российских, региональных и республиканских выставок.