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Режиссер из Удмуртии Вениамин Тронин вошел в лонг-лист сценарного конкурса Teaмwriting Insight

09:00, 05 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 05 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
166
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#Ижевск\n#Глазов\n#кино\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#номинация
Фото: vk.com/id222246089
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Конкурс считается самым представительным питчингом в России.

Ижевск. Удмуртия. Кинорежиссёр из Удмуртии Вениамин Тронин попал в лонг-лист сценарного конкурса Teaмwriting Insight. Об этом кинодеятель рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Отметим, что Teaмwriting Insight — это ежегодный и самый представительный по количеству участвующих продюсеров питчинг в России. Питчингом называют презентацию кинопроектов с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать.

В 2019 году из 200 заявок в финал прошли 20 работ. Рабочее название будущего фильма Вениамин Тронина «Кисельные берега». Он посвящён истории, как «болеющая душой за судьбу родного провинциального городка женщина противостоит предприимчивой администрации, стремящейся превратить окрестности в масштабную свалку для разгрузки мегаполиса».

Напомним, режиссёр из Глазова Вениамин Тронин ранее становился лауреатом российского конкурса киносценариев, а также одним из победителей фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов.

Кинематограф Удмуртии: есть ли он?

В первую очередь написал коллеге по членству в Союзе журналистов России, выпускнице кафедры режиссуры СПбГУКиТ Асе Красновой. Сейчас она работает в Ижевске, выступая режиссёром коммерческого контента. Важно ли окончание профильного вуза, был мой вопрос. - Можно заканчивать вуз в столице и ни хера не снимать, это нормальная практика.

09:00, 05 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
166
0
#Ижевск\n#Глазов\n#кино\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#номинация

 

 

 


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