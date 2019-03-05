Режиссер из Удмуртии Вениамин Тронин вошел в лонг-лист сценарного конкурса Teaмwriting Insight

Конкурс считается самым представительным питчингом в России.
Ижевск. Удмуртия. Кинорежиссёр из Удмуртии Вениамин Тронин попал в лонг-лист сценарного конкурса Teaмwriting Insight. Об этом кинодеятель рассказал на своей странице «ВКонтакте».
Отметим, что Teaмwriting Insight — это ежегодный и самый представительный по количеству участвующих продюсеров питчинг в России. Питчингом называют презентацию кинопроектов с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать.
В 2019 году из 200 заявок в финал прошли 20 работ. Рабочее название будущего фильма Вениамин Тронина «Кисельные берега». Он посвящён истории, как «болеющая душой за судьбу родного провинциального городка женщина противостоит предприимчивой администрации, стремящейся превратить окрестности в масштабную свалку для разгрузки мегаполиса».
Напомним, режиссёр из Глазова Вениамин Тронин ранее становился лауреатом российского конкурса киносценариев, а также одним из победителей фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов.
Кинематограф Удмуртии: есть ли он?
В первую очередь написал коллеге по членству в Союзе журналистов России, выпускнице кафедры режиссуры СПбГУКиТ Асе Красновой. Сейчас она работает в Ижевске, выступая режиссёром коммерческого контента. Важно ли окончание профильного вуза, был мой вопрос. - Можно заканчивать вуз в столице и ни хера не снимать, это нормальная практика.