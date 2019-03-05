Режиссер из Удмуртии Вениамин Тронин вошел в лонг-лист сценарного конкурса Teaмwriting Insight

Конкурс считается самым представительным питчингом в России.

Ижевск. Удмуртия. Кинорежиссёр из Удмуртии Вениамин Тронин попал в лонг-лист сценарного конкурса Teaмwriting Insight. Об этом кинодеятель рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Отметим, что Teaмwriting Insight — это ежегодный и самый представительный по количеству участвующих продюсеров питчинг в России. Питчингом называют презентацию кинопроектов с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать.

В 2019 году из 200 заявок в финал прошли 20 работ. Рабочее название будущего фильма Вениамин Тронина «Кисельные берега». Он посвящён истории, как «болеющая душой за судьбу родного провинциального городка женщина противостоит предприимчивой администрации, стремящейся превратить окрестности в масштабную свалку для разгрузки мегаполиса».

Напомним, режиссёр из Глазова Вениамин Тронин ранее становился лауреатом российского конкурса киносценариев, а также одним из победителей фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов.