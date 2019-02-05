Более 270 млн рублей выделит федеральный бюджет на развитие ТЮЗа в Ижевске

Реализация проекта пройдёт в 2020-2021 годах.

Ижевск. Удмуртия. Театр юного зрителя в Ижевске получит деньги на развитие из федерального и регионального бюджетов в 2020-2021 годах. Об этом рассказал «Сусанину» министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Отметим, как передало РИА Новости в понедельник, 4 февраля, вице-премьер федерального правительства Ольга Голодец на совещании у Дмитрия Медведева сообщила, что 40 детских театров в России подали заявки для участия в программе развития материально-технической базы. Деньги поступят в Удмуртию в рамках национального проекта «Культура».

Напомним, осенью 2018 года Владимир Соловьев рассказал, что проектно-сметная документация по ТЮЗу уже создана, и в 2019 году ожидается разработка проекта на уровне Минкультуры России. Реализация же проекта намечена на 2020-2021 годы.

«На Театр юного зрителя в Ижевске за 2020 и 2021 годы из федерального бюджета выделят 277,5 млн рублей, а из регионального — 8,6 млн рублей», — рассказал Владимир Соловьев «Сусанину».

Министр культуры Удмуртии также напомнил, что в 2019 году в рамках нацпроекта в республику поступят средства из федерального бюджета на развитие трёх театров: Государственного театра кукол Удмуртской Республики, Сарапульского драматического театра, Глазовского драматического театра «Парафраз». Эти три учреждения культуры получат около 6 млн рублей каждый на улучшение материально-технической базы.