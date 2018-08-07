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Кастинг поэтов, бардов и стендап-комиков пройдет в Ижевске

09:00, 07 августа, 2018
09:00, 07 августа, 2018
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#культура\n#шоу-бизнес\n#Ижевск\n#барды\n#поэзия\n#Удмуртия\n#кастинг
Фото: pxhere.com
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Стихи победителей опубликуют в поэтических журналах, победители еще двух номинаций примут участие в съемках музыкального клипа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 августа впервые пройдет кастинг поэтов, бардов и стендап-комиков. Как сообщают организаторы, он начнется в 19:00 в «Сальсабар».

Кастинг проводится по трем направлениям:

- поэзия;

- Stand Up;

- авторская песня.

Стихи победителей опубликуют в поэтических журналах Международного Союза поэтов, а также в поэтических издательствах «Нюанс» (Таганрог) и «Алкид» (Ижевск).

«Победители остальных номинаций примут участие в съемках музыкального клипа. Лучшие песни будут записаны на студии звукозаписи! Также будут вручены достойные призы и розыгрыш от спонсоров. Лучшей команде болельщиков – отдельный приз!» - отмечают организаторы.

В состав жюри вошли: певица Мария Толстухина, актриса комик-сериала «Шурики» Лариса Баженова, директор издательства «Алкид» Анна Зеленина и другие эксперты.

Участие в конкурсе платное – 300 рублей с человека. Болельщикам и зрителям за вход придется заплатить 350 рублей.

09:00, 07 августа, 2018
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#культура\n#шоу-бизнес\n#Ижевск\n#барды\n#поэзия\n#Удмуртия\n#кастинг

 

 

 


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