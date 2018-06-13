Глазовский «Парафраз» стал лауреатом фестиваля театров малых городов России

Фестиваль завершился 11 июня в Новороссийске.

Глазов. Удмуртия. Театр «Парафраз» из Глазова стал лауреатом XVI фестиваль театров малых городов России. Информацию об этом разместили организаторы фестиваля на странице ВКонтакте.

Отметим, что XVI фестиваль театров малых городов России прошёл в Новороссийске с 4 по 11 июня 2018 года. Жюри состояло из ведущих театральных деятелей и критиков России во главе с Игорем Скляром.

«Парафраз» показал на сцене спектакль «Вино из одуванчиков» режиссёра Дамира Салимзянова. Театр из Глазова взял призы в трёх номинациях:

- Лучшая мужская роль - Дамир Салимзянов за роль в спектакле «Вино из одуванчиков».

- Приз Ассоциации театральных критиков - спектаклю «Вино из одуванчиков» Глазовского драматического театра «Парафраз».

- Специальным дипломом председателя жюри, народного артиста России Игоря Скляра награждён Игорь Павлов за роль Тома в спектакле «Вино из одуванчиков».