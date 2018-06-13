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Глазовский «Парафраз» стал лауреатом фестиваля театров малых городов России

17:50, 13 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
17:50, 13 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Глазов\n#театр\n#Удмуртия\n#призы\n#театр \"Парафраз\"
Фото: vk.com/paraphraz
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Фестиваль завершился 11 июня в Новороссийске.

Глазов. Удмуртия. Театр «Парафраз» из Глазова стал лауреатом XVI фестиваль театров малых городов России. Информацию об этом разместили организаторы фестиваля на странице ВКонтакте.

Отметим, что XVI фестиваль театров малых городов России прошёл в Новороссийске с 4 по 11 июня 2018 года. Жюри состояло из ведущих театральных деятелей и критиков России во главе с Игорем Скляром.

«Парафраз» показал на сцене спектакль «Вино из одуванчиков» режиссёра Дамира Салимзянова. Театр из Глазова взял призы в трёх номинациях:

- Лучшая мужская роль - Дамир Салимзянов за роль в спектакле «Вино из одуванчиков».

 - Приз Ассоциации театральных критиков - спектаклю «Вино из одуванчиков» Глазовского драматического театра «Парафраз».

 - Специальным дипломом председателя жюри, народного артиста России Игоря Скляра награждён Игорь Павлов за роль Тома в спектакле «Вино из одуванчиков».

17:50, 13 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
133
0
#Глазов\n#театр\n#Удмуртия\n#призы\n#театр \"Парафраз\"

 

 

 


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