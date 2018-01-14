Жителям Ижевска предлагают публично прочитать стихотворения Кузебая Герда

Творческий вечер приурочен к 120-летию со дня рождения поэта.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут публично прочитать стихотворения Кузебая Герда. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

Творческий вечер посвящен 120-летию со дня рождения поэта. На мероприятии каждый сможет выбрать любое произведение драматурга и прочитать его для всех.

Организаторы подготовили уникальные сборники, изданные при жизни Герда: «Крезьчи» («Гусляр», 1922), «Сяськаяськись музъем» («Цветущая земля», 1927), «Лёгетъёс» («Ступени», 1931).

Мероприятие пройдёт 15 января.