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      Жителям Ижевска предлагают публично прочитать стихотворения Кузебая Герда

      17:22, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      17:22, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      267
      0
      #Ижевск\n#Кузебай Герд\n#поэзия\n#Удмуртия\n#стихотворения
      Фото: wikipedia.org
      267
      0

      Творческий вечер приурочен к 120-летию со дня рождения поэта.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут публично прочитать стихотворения Кузебая Герда. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

      Творческий вечер посвящен 120-летию со дня рождения поэта. На мероприятии каждый сможет выбрать любое произведение драматурга и прочитать его для всех.

      Организаторы подготовили уникальные сборники, изданные при жизни Герда: «Крезьчи» («Гусляр», 1922), «Сяськаяськись музъем» («Цветущая земля», 1927), «Лёгетъёс» («Ступени», 1931).

      Мероприятие пройдёт 15 января.

      17:22, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      267
      0
      #Ижевск\n#Кузебай Герд\n#поэзия\n#Удмуртия\n#стихотворения

       

       

       

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