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      Удмуртский Тол Бабай вошел в топ самых популярных Дедов Морозов страны

      15:21, 08 ноября, 2017
      15:21, 08 ноября, 2017
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      #культура\n#Шаркан\n#Новый год\n#Удмуртия\n#Дед Мороз\n#Тол Бабай
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      Возглавляет список главный российский Дед Мороз из Великого Устюга.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртский Тол Бабай вошел в топ самых популярных Дедов Морозов страны. Список составило аналитическое агентство ТурСтат.

      «Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов», - отмечается в сообщении.

      Возглавляет список главный российский Дед Мороз из Великого Устюга. В тройку лидеров вошли Кыш Бабай (Татарстан) и Паккайне (Карелия). Тол Бабай из Шаркана расположился на пятом месте.

      Напомним, сказочные герои во главе с российским Дедом Морозом прибудут в Ижевск в начале декабря. По традиции фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» дает старт предновогодним мероприятиям.

      15:21, 08 ноября, 2017
      229
      0
      #культура\n#Шаркан\n#Новый год\n#Удмуртия\n#Дед Мороз\n#Тол Бабай

       

       

       

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