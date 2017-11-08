Возглавляет список главный российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский Тол Бабай вошел в топ самых популярных Дедов Морозов страны. Список составило аналитическое агентство ТурСтат.

«Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов», - отмечается в сообщении.

Возглавляет список главный российский Дед Мороз из Великого Устюга. В тройку лидеров вошли Кыш Бабай (Татарстан) и Паккайне (Карелия). Тол Бабай из Шаркана расположился на пятом месте.

Напомним, сказочные герои во главе с российским Дедом Морозом прибудут в Ижевск в начале декабря. По традиции фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» дает старт предновогодним мероприятиям.