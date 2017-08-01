Первый документальный театр в Ижевске проведет актерский кастинг

Принять участие в прослушивании смогут все желающие.

Ижевск. Удмуртия. Первый документальный театр в Ижевске Izh.doc.teatr проведет актерский кастинг. Как сообщают организаторы, прослушивание состоится в пятницу, 4 августа, в «Арт-резиденции» на улице Карла Маркса, 258.

«Приглашаются все желающие от 16 лет: те, кто уже начал свой путь на творческом поприще, и те, кто ещё до сих пор таит свои таланты», - призывают организаторы.

Участникам кастинга нужно будет прочесть наизусть стихотворение или отрывок из прозы, рассказать небольшую историю из своей жизни или из жизни своих знакомых, выполнить задание на импровизацию и ответить на вопросы. О желании пройти прослушивание нужно предупредить режиссера театра Ивана Личидова.

Наша справка: Izh.doc.teatr — первый документальный театр в городе. Существует второй год. В прошлом сезоне театр выпустил два документальных спектакля: «Новый год по-ижевски» и Revolution time. В новом сезоне режиссер театра Иван Личидов готовит документальный спектакль про 90-е, а также попробует выйти за рамки концепции театра и в качестве эксперимента поставит молодежно-модерновую версию «Пира» Платона и поработает с пьесами современных драматургов.