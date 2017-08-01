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      Первый документальный театр в Ижевске проведет актерский кастинг

      09:00, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      157
      0
      #культура\n#Ижевск\n#театр\n#кастинг
      Фото: vk.com/izhdocteatr
      157
      0

      Принять участие в прослушивании смогут все желающие.

      Ижевск. Удмуртия. Первый документальный театр в Ижевске Izh.doc.teatr проведет актерский кастинг. Как сообщают организаторы, прослушивание состоится в пятницу, 4 августа, в «Арт-резиденции» на улице Карла Маркса, 258.

      «Приглашаются все желающие от 16 лет: те, кто уже начал свой путь на творческом поприще, и те, кто ещё до сих пор таит свои таланты», - призывают организаторы.

      Участникам кастинга нужно будет прочесть наизусть стихотворение или отрывок из прозы, рассказать небольшую историю из своей жизни или из жизни своих знакомых, выполнить задание на импровизацию и ответить на вопросы. О желании пройти прослушивание нужно предупредить режиссера театра Ивана Личидова.

      Наша справка: Izh.doc.teatr — первый документальный театр в городе. Существует второй год. В прошлом сезоне театр выпустил два документальных спектакля: «Новый год по-ижевски» и Revolution time. В новом сезоне режиссер театра Иван Личидов готовит документальный спектакль про 90-е, а также попробует выйти за рамки концепции театра и в качестве эксперимента поставит молодежно-модерновую версию «Пира» Платона и поработает с пьесами современных драматургов.

      09:00, 01 августа, 2017
      Ксения Чернова
      157
      0
      #культура\n#Ижевск\n#театр\n#кастинг

       

       

       

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