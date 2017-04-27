В Удмуртии планируют снять сериал про ижевских оружейников

Также в республике запускают конкурс киносценариев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют снять сериал «Кафтанщики» про ижевских мастеров-оружейников. Об этом на пресс-конференции, которая проходила в рамках региональной недели «Единой России», сообщил депутат Госдумы России Алексей Загребин.

«Проект дорогостоящий, прямо скажу, и им нужно серьезно заниматься, искать спонсоров. Но то, что я увидел в виде разработки, оно действительно внушает уважение. И мне, как профессиональному историку, стало не просто интересно, мне захотелось этим заниматься», - сказал Алексей Загребин.

Сериал приурочен к 100-летию Михаила Калашникова. В центре сюжета – история семьи потомственного мастера-оружейника и его сыновей. События начинаются в Ижевске задолго до революции и разворачиваются на фоне ижевско-воткинского восстания.

Кроме того, депутат объявил, что в Удмуртии запускается конкурс сценариев для фильмов.

«Мы начинаем конкурс сценариев фильмов художественных, игровых, документальных, посвященных Удмуртии, нашей культуре, производству», - сказал народный избранник.

Принимать участие в конкурсе может любой желающий. Сценарий может быть как на русском языке, так и на удмуртском. Также Алексей Загребин отметил, что сейчас дорабатывается регламент конкурса и позже вся подробная информация появится в СМИ и социальных сетях.