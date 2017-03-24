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      В Ижевске начался 16-ти часовой поэтический марафон

      13:31, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      13:31, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      127
      0
      #Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#поэты\n#стихи\n#марафон
      Фото: pixabay.com/akd835
      127
      0

      Мероприятие закончится в три часа ночи актом видеопоэзии.

      Ижевск. Удмуртия. Поэтический марафон к дню поэзии начался в Ижевске. Участие в нем примут Энвиль Касимов, Андрей Гоголев, Виталий Кальпиди и Марина Волкова и театр Les Partisans.

      Партнерами фестиваля стали администрация Ижевска, союз писателей Удмуртии и журнал «Инвожо». Днем, 24 марта и в ночь с пятницы на субботу в штабе городских проектов «Лифт» будут идти поэтические чтения, концерты, читки, круглые столы, творческие встречи, лекции, сеансы видеопоэзии и спектакли. Кроме того, все 16-ть часов марафона в «Лифте» работает открытый микрофон.

      «Цель марафона – приобщение людей к поэзии и предоставление возможность молодым талантам заявить о себе», - сообщают организаторы.

      Программа марафона:

      11.00 – 13.00 Видеопоэзия. Каталог Священных Мгновений

      13.00 – 14.00 Открытый микрофон

      14.00 – 16.00 Выступления молодых поэтов

      16.00 – 17.00 Выступление ПоэтUp

      17.00 – 18.00 Лекция Андрея Гоголева «Поэзия от 2000 до наших дней»

      18.00 – 18.30 Видеопоэзия. Энвиль Касимов

      18.30 – 19.00 Современная поэзия от «Партизанчиков»

      19.00 – 21.00 Творческая встреча с Виталием Кальпиди и Мариной Волковой

      21.00 – 23.00 Театр «Les Partisans». Поздний вечер современной поэзии

      23.00 – 00.00 Музыкально – поэтический проект «Стихи на окнах подъезда №8». Акустическая читка

      00.00 – 01.00 Поэма «Боевой виноград» Андрея Гоголева

      01.00 – 03.00 Видеопоэзия «Пятая нога».

      13:31, 24 марта, 2017
      Григорий Глухов
      127
      0
      #Ижевск\n#Энвиль Касимов\n#поэты\n#стихи\n#марафон
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