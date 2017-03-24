В Ижевске начался 16-ти часовой поэтический марафон

Мероприятие закончится в три часа ночи актом видеопоэзии.

Ижевск. Удмуртия. Поэтический марафон к дню поэзии начался в Ижевске. Участие в нем примут Энвиль Касимов, Андрей Гоголев, Виталий Кальпиди и Марина Волкова и театр Les Partisans.

Партнерами фестиваля стали администрация Ижевска, союз писателей Удмуртии и журнал «Инвожо». Днем, 24 марта и в ночь с пятницы на субботу в штабе городских проектов «Лифт» будут идти поэтические чтения, концерты, читки, круглые столы, творческие встречи, лекции, сеансы видеопоэзии и спектакли. Кроме того, все 16-ть часов марафона в «Лифте» работает открытый микрофон.

«Цель марафона – приобщение людей к поэзии и предоставление возможность молодым талантам заявить о себе», - сообщают организаторы.

Программа марафона:

11.00 – 13.00 Видеопоэзия. Каталог Священных Мгновений

13.00 – 14.00 Открытый микрофон

14.00 – 16.00 Выступления молодых поэтов

16.00 – 17.00 Выступление ПоэтUp

17.00 – 18.00 Лекция Андрея Гоголева «Поэзия от 2000 до наших дней»

18.00 – 18.30 Видеопоэзия. Энвиль Касимов

18.30 – 19.00 Современная поэзия от «Партизанчиков»

19.00 – 21.00 Творческая встреча с Виталием Кальпиди и Мариной Волковой

21.00 – 23.00 Театр «Les Partisans». Поздний вечер современной поэзии

23.00 – 00.00 Музыкально – поэтический проект «Стихи на окнах подъезда №8». Акустическая читка

00.00 – 01.00 Поэма «Боевой виноград» Андрея Гоголева

01.00 – 03.00 Видеопоэзия «Пятая нога».