В Ижевске начался 16-ти часовой поэтический марафон

Мероприятие закончится в три часа ночи актом видеопоэзии.
Ижевск. Удмуртия. Поэтический марафон к дню поэзии начался в Ижевске. Участие в нем примут Энвиль Касимов, Андрей Гоголев, Виталий Кальпиди и Марина Волкова и театр Les Partisans.
Партнерами фестиваля стали администрация Ижевска, союз писателей Удмуртии и журнал «Инвожо». Днем, 24 марта и в ночь с пятницы на субботу в штабе городских проектов «Лифт» будут идти поэтические чтения, концерты, читки, круглые столы, творческие встречи, лекции, сеансы видеопоэзии и спектакли. Кроме того, все 16-ть часов марафона в «Лифте» работает открытый микрофон.
«Цель марафона – приобщение людей к поэзии и предоставление возможность молодым талантам заявить о себе», - сообщают организаторы.
Программа марафона:
11.00 – 13.00 Видеопоэзия. Каталог Священных Мгновений
13.00 – 14.00 Открытый микрофон
14.00 – 16.00 Выступления молодых поэтов
16.00 – 17.00 Выступление ПоэтUp
17.00 – 18.00 Лекция Андрея Гоголева «Поэзия от 2000 до наших дней»
18.00 – 18.30 Видеопоэзия. Энвиль Касимов
18.30 – 19.00 Современная поэзия от «Партизанчиков»
19.00 – 21.00 Творческая встреча с Виталием Кальпиди и Мариной Волковой
21.00 – 23.00 Театр «Les Partisans». Поздний вечер современной поэзии
23.00 – 00.00 Музыкально – поэтический проект «Стихи на окнах подъезда №8». Акустическая читка
00.00 – 01.00 Поэма «Боевой виноград» Андрея Гоголева
01.00 – 03.00 Видеопоэзия «Пятая нога».