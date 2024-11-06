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Выставочный павильон Удмуртии могут представить на ПМЭФ-2025

17:36, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Выставочный павильон Удмуртии могут представить на ПМЭФ-2025
17:36, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ПМЭФ
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Традиционный формат работы пересмотрят.

Ижевск. Удмуртии. На Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году может быть представлен выставочный павильон Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с представителями бизнеса.

«Скорее всего мы будем участвовать там с выставочным павильоном. Мы переформатируем работу, акцентируя внимание не только на наших возможностях, но и на формате B2B (продажи между юрлицами, - прим. ред.). Форум соберёт несколько тысяч представителей бизнеса и мы планируем максимально отработать встречи с бизнесом, представив максимальное количество реальных проектов», — отметил Бречалов.

Также рассматривается участие Удмуртии в промышленной выставке «Иннопром».

17:36, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ПМЭФ