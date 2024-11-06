Выставочный павильон Удмуртии могут представить на ПМЭФ-2025

Ижевск. Удмуртии. На Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году может быть представлен выставочный павильон Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на встрече с представителями бизнеса.

«Скорее всего мы будем участвовать там с выставочным павильоном. Мы переформатируем работу, акцентируя внимание не только на наших возможностях, но и на формате B2B (продажи между юрлицами, - прим. ред.). Форум соберёт несколько тысяч представителей бизнеса и мы планируем максимально отработать встречи с бизнесом, представив максимальное количество реальных проектов», — отметил Бречалов.

Также рассматривается участие Удмуртии в промышленной выставке «Иннопром».