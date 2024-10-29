Впервые за два года в Удмуртию завезли саженцы фундука из Беларуси

Ижевск. Удмуртия. Впервые за последние два года Республика Беларусь экспортировала саженцы фундука в Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

28 октября в регион поступили 100 шт. саженцев фундука. Образец продукции исследовали в Удмуртском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. Специалисты не выявили в саженцах карантинных объектов. В результате товар был допущен к реализации.

Отмечается, что в 2024 и 2023 году в Удмуртию не поступали саженцы фундука из Беларуси.