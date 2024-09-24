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Директором Центра территориального развития Удмуртии станет Яков Вдовин

15:00, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Директором Центра территориального развития Удмуртии станет Яков Вдовин
15:00, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
143
0
#Удмуртия\n#конкурс\n#директор
Фото: vk.com (Яков Вдовин)
143
0

Его выбрал экспертный совет 20 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Центре территориального развития Удмуртии выбрали кандидата на должность директора. Об этом сообщается в соцсетях центра. 

Открытый конкурсный отбор кандидатов стартовал с 12 августа. 20 сентября экспертный совет выбрал победителя, им стал Яков Вдовин. 

Как указано в соцсетях Якова Вдовина, он родился 26 августа 1985 года. Окончил ИжГТУ имени М. Т. Калашникова по специальности «Управление качеством». 

По данным Центра территориального развития Удмуртии, будущий директор начал работать в компании, когда она только появилась. Он являлся руководителем бюро исследований и методологии. 

Напомним, что ранее Центром территориального развития Удмуртии управлял Вячеслав Правдзинский

15:00, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
143
0
#Удмуртия\n#конкурс\n#директор