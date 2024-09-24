Директором Центра территориального развития Удмуртии станет Яков Вдовин

Ижевск. Удмуртия. В Центре территориального развития Удмуртии выбрали кандидата на должность директора. Об этом сообщается в соцсетях центра.

Открытый конкурсный отбор кандидатов стартовал с 12 августа. 20 сентября экспертный совет выбрал победителя, им стал Яков Вдовин.

Как указано в соцсетях Якова Вдовина, он родился 26 августа 1985 года. Окончил ИжГТУ имени М. Т. Калашникова по специальности «Управление качеством».

По данным Центра территориального развития Удмуртии, будущий директор начал работать в компании, когда она только появилась. Он являлся руководителем бюро исследований и методологии.

Напомним, что ранее Центром территориального развития Удмуртии управлял Вячеслав Правдзинский.