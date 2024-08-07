В Ижевске закрывается последний магазин последней местной продуктовой сети «Гастроном»

Ижевск. Удмуртия. Сегодняшний день, 7 августа, стал последним рабочим днём магазина «Гастроном» в ТЦ «Океан» в Ижевске. Об этом сообщается в соцсетях компании.

«Уважаемые покупатели! Информируем вас, что 7 августа 2024 года — последний день работы магазина «Океан». 8 августа — закрытие магазина», — говорится в сообщении.

Отметим, что «Гастроном» является последней местной сетью продуктовых магазинов в Ижевске. Она начала принимать покупателей в 2012 году, заработав в премиум-сегменте. Предпоследний магазин сети на улице 40 лет Победы в Ижевске закрылся 22 июля.