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В Ижевске закрывается последний магазин последней местной продуктовой сети «Гастроном»

12:35, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске закрывается последний магазин последней местной продуктовой сети «Гастроном»
12:35, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Ижевск\n#Гастроном\n#магазины
Фото: Google Maps
44
0

7 августа стал последним рабочим днём магазина в ТЦ «Океан».

Ижевск. Удмуртия. Сегодняшний день, 7 августа, стал последним рабочим днём магазина «Гастроном» в ТЦ «Океан» в Ижевске. Об этом сообщается в соцсетях компании.

«Уважаемые покупатели! Информируем вас, что 7 августа 2024 года — последний день работы магазина «Океан». 8 августа — закрытие магазина», — говорится в сообщении.

Отметим, что «Гастроном» является последней местной сетью продуктовых магазинов в Ижевске. Она начала принимать покупателей в 2012 году, заработав в премиум-сегменте. Предпоследний магазин сети на улице 40 лет Победы в Ижевске закрылся 22 июля.

12:35, 07 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Ижевск\n#Гастроном\n#магазины