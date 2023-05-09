В 2023 году 60 компаний Удмуртии получили статус «социальное предприятие»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2023 году 60 компаний получили статус «социальное предприятие». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Статус позволяет получать льготные займы в размере половины ключевой ставки Центробанка, то есть 3,5%. Также такому бизнесу доступны сниженные ставки по УСН – 1% «доходы» и 5% «доходы минус расходы». Еще один существенный плюс – возможность получить грант до 500 тыс. рублей.

«Чтобы принять участие в конкурсе на грант, нужно успеть получить статус «социального предприятия» до 1 июня», – пояснил исполняющий обязанности министра экономики Удмуртской Республики Алексей Братухин.

Так, в этом году статус «социальной» получила компания «Медпрокат», которая дает в аренду средства реабилитации и кислородные концентраторы.

Стать социальным предприятием могут компании, которые подпадают под одно из условий: нанимают на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных родителей, пенсионеров. Индивидуальный предприниматель, который является инвалидом и работает без привлечения сотрудников. Бизнес, который производит продукцию для социально-незащищенных слоев населения, а также компании, которые реализуют товары, работы и услуги, произведенные пенсионерами, детьми-сиротами, многодетными, людьми с ограниченными возможностями здоровья. Подать документы можно в Корпорацию развития Удмуртии, в филиалы центра «Мой бизнес».

Пользоваться преференциями возможно в том числе благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.