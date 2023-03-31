Ижевская компания получила 30 млн рублей на проект импортозамещения для «КАМАЗа»

Ижевск. Удмуртия. Компания из Удмуртии получила 30 млн рублей на развитие импортозамещающего производства труб для предприятия «КАМАЗ». Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, в России подвели итоги грантовой программы «доращивания» в рамках федерального проекта «Взлёт — от стартапа до IPO». Программа предполагает помощь российским технологическим компаниям, которые реализуют проекты под нужды крупных российских корпораций.

Одним из победителей стала ижевская научно-производственная фирма «Евродеталь». Предприятие получило 30 млн рублей на проект по созданию производства труб для автомобильной промышленности с повышенными техническими требованиями. Изделия будут использоваться на производстве компании «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

Отметим, что грантовая программа «доращивания», оператором которой выступает АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», запущена в 2022 году в соответствии с постановлением правительства России. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.