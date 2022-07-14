Бензин в Удмуртии стал дешевле

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снизились цены на бензин. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

В июне индекс потребительских цен на автомобильный бензин составил 99,6%, а на дизельное топливо – 99,5%. По сравнению с 2021 годом индекс уменьшился на 0,8%.

Если в мае литр «дизеля», в среднем, стоил 53,82 рубля, то в июне — 53,53 рубля. Таким образом топливо подешевело на 0,29 рубля.

Средняя цена бензина автомобильной марки АИ-92 за месяц уменьшилась на 0,33 рубля, снизившись с 47,14 рубля до 46,81 рубля за литр.

В мае 2022 года за литр бензина марки АИ-95 нужно было заплатить в среднем 50,77 рубля, а по истечению месяца цена составила 50,70 рубля.

Стоимость бензина автомобильной марки АИ-98 не поменялась, литр этого топлива также обходится водителям в 58,70 рубля.