В 2021 году в интернет-магазине «Вайлдберриз» увеличилось число продавцов из Удмуртии

На сегодняшний день 90 республиканских компаний выставляют свою продукцию на 8 международных площадках.

Ижевск. Удмуртия. В международном интернет-магазине «Вайлдберриз» выросло число удмуртских продавцов. Об этом сообщает первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов на своей странице в «Инстаграм».

В 2019 году на платформе выставляли свой товар 37 удмуртских продавцов, в 2020 их стало 211, а в 2021 — 778.

В настоящий момент 90 региональных компаний продают товары на 8 международных площадках. Еще 18 экспортеров находятся в работе у корпорации развития Удмуртии. Сначала для продавцов подбираются подходящие по их специфике электронные площадки. После оплаты работы сервисных партнеров, компанию выводят на маркетплейс — оформляют ей аккаунт с товарами, для которых подготавливают фотографии и текстовое описание.

Также в республике продолжает развиваться собственный маркетплейс UDM.MARKET. 384 производителя продают на нем 3251 товаров и услуг. Уже поступали заказы из 35 стран на сумму более 200 млн рублей. Больше всего в этом интернет-магазине покупают жители России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, США, Германии, Франции, Армении и Сингапура.

В 2021 году на UDM.MARKET начали регистрировать производителей из других регионов России и стран. На удмуртском маркетплейсе уже создают свои магазины IT-компания из Великобритании, обувная фабрика из Перми, завод по производству спецодежды из Казани, производитель электроники из Индии и два медицинских производителя из Южной Кореи.