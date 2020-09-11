В Удмуртии предложили освободить ряд ИТ-компаний от уплаты НДС

Также депутаты выступили с инициативой ввести льготы для резидентов промышленных парков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили ввести налоговые льготы для российских ИТ-компаний. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Депутаты выступили с инициативой освободить от уплаты налога на добавленную стоимость не только организации, производящие и продающие программное обеспечение, но ИТ-компании, которые перепродают, внедряют или обслуживают ПО. Изменения планируется внести в статью 149 Налогового кодекса.

Для поддержки российских производителей программ, законопроект предусматривает возможность освобождать от уплаты НДС только те сделки, которые связаны с продажей и внедрением российских программ для ЭВМ и баз данных резидентами России. Обязательное условие – программы и базы данных должны быть в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Кроме того, изменения могут коснуться статьи 427 НК России («Пониженные тарифы страховых взносов»). Проектом предлагается установить возможность применения пониженных тарифов страховых взносов для ИТ-компаний, занимающихся разработкой и реализацией программ для баз данных и ЭВМ.

Депутаты также поддержали предложение о дополнительных льготах для резидентов промпарков. Цель нововведений – создать благоприятные условия для инвестиционной деятельности на территории Удмуртии.

Резидентов промпарков могут освободить от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств сроком 5 лет, за исключением легковых авто. На такой же срок предлагается освободить управляющие компании от уплаты налога на имущество, расположенного на территории промпарков.

Постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам поддержала проект.