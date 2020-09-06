Индекс промышленного производства за январь-июль в Удмуртии превысил общероссийский

Выпуск продукции увеличили производители нефтяного оборудования, стеклопосуды и стройматериалов.



Ижевск. Удмуртия. В Минпромторге Удмуртии подвели итоги работы промышленности за 7 месяцев 2020 года. Об этом написал на своей странице «ВКонтакте» глава ведомства Виктор Лашкарев.

Министр отметил, что в целом предприятиями республики с января по июль текущего года было отгружено товаров, произведено работ и оказано услуг на сумму 293,1 млрд рублей. Индекс промышленного производства за указанное время в Удмуртии составил 96%. При этом в России данный показатель (отношение объема производства в денежном выражении за определенный период к тому же показателю годом ранее) оказался несколько ниже - 95,8%.

Виктор Лашкарев назвал предприятия региона, увеличившие объемы выпуска продукции вопреки спаду в мировой экономике, вызванному пандемией коронавируса и обрушением нефтяного рынка. Среди них – производители машин и оборудования. В этой отрасли достигнут рост на 63,1%. В частности, «Ижнефтемаш» увеличил выпуск изделий на 19,9%. В том числе качалок отгружено больше на 70,8%, буровых насосов - в 2,2 раза, буровых ключей - на 56,3%, станций управления - на 70,9%, редукторов - на 41,8%.

На 4,8% улучшили свои показатели предприятия, производящие неметаллическую минеральную продукцию, в том числе стеклотару и стройматериалы. В частности, на 18,6% выросло производство на можгинском стеклозаводе «Свет», игринское предприятие «Факел» выпустило стеклоизделий больше на 25,9%, на 4,6% больше произвел товаров Ижевский завод кирпича и керамзита.

Кроме того, на 2,8% увеличили выпуск продукции предприятия, производящие химические вещества. Результат достигнут в значительной степени за счет роста объемов производства компании «Новый дом» (8%), в том числе лакокрасочных материалов – на 3%.

Глава Минпромторга добавил, что по итогам 7 месяцев увеличение темпов роста объемов производства продемонстрировали также Сарапульский радиозавод, завод «РЕСТЕР», ЭТЗ «Вектор», предприятие «Орион», НИТИ «Прогресс», Ижевский опытно-механический завод, «КБЭ ХХI века», Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», Чепецкий механический завод, Ижевский завод пластмасс и ряд других промышленных предприятий.

Ижевский автозавод с января по июль выпустил 51 666 автомобилей, добавил министр.