Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» пресекли более 100 фактов хищений электрооборудования

За нарушение, в том числе, наказали и жителя Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы за первое полугодие по предотвращению хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов. В указанный период специалистами блока безопасности энергокомпаний, в том числе - в сотрудничестве с правоохранительными органами – выявлено 111 фактов воровства на общую сумму 10,678 млн рублей.

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» оперативно и жестко реагируют на вскрытые факты хищений. Направляются заявления в правоохранительные органы. Возбуждаются уголовные дела, судебные инстанции выносят приговоры. Принимаются меры дисциплинарного взыскания в отношении допустивших хищения должностных лиц, возмещение нанесенного компании экономического ущерба.

Так, решением мирового судьи судебного участка Кизнерского района Удмуртии житель деревни Русская Коса признан виновным в хищении чужого имущества. Судом установлено, что привлеченный к уголовной ответственности мужчина совершил кражу опор электропередачи и 5 километров провода с воздушной линии электропередачи, расположенной на территории деревни Русская Коса. Суд назначил обвиняемому наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

«От того, насколько эффективно нам удается защищать целостность объектов электросетевой инфраструктуры, зависит надежность электроснабжения 20 регионов страны. Поэтому работа по выявлению и пресечению хищений электрооборудования находится у руководства «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на постоянном контроле», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220, а также в правоохранительные органы.



