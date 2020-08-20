В торговых центрах Ижевска появятся тематические стенды «Сделано в Удмуртии»

Компании из Удмуртии представят свою продукцию.

Ижевск. Удмуртия. Компании из Удмуртии смогут представить свои товары на стендах в одной из торговых центров Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Удмуртской Республики.

Торговые площадки откроются в сентябре. На брендированных стендах «Сделано в Удмуртии» не менее 15 производителей будут 4 месяца демонстрировать товар – до декабря 2020 года.

Стенды поставят в «Петровском», «Талисмане», «Матрице Молл» и «Гвозде». Как рассказал первый зампред председателя правительства Удмуртии Александр Свинин, в ТЦ «Матрица» производители смогут разместить сувенирную продукцию, в ТРЦ «Талисмане» - детские товары, в ТРК «Петровском» - аксессуары, а в ТЦ «Гвоздь» - материалы для ремонта и строительства.

«Это первый подобный проект по продвижению наших компаний непосредственно внутри республики. Мы предоставим им полностью готовую площадку, а также все необходимое торговое оборудование», - добавил Свинин.

Чтобы принять участие, компаниями нужно обновлять ассортимент, иметь онлайн-кассу, предоставить продавца, который на протяжении всего периода проекта будет работать с покупателями.

Отметим, что благодаря реализации нацпроекта «Мало и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», размещение для компаний будет бесплатным.

Заявку можно подать до 27 августа на сайте.

Напомним, в сентябре в Удмуртии стартует «Бизнес-акселератор. Туризм», который также направлен на поддержку предпринимателей. Команды научат создавать продукт и реализовывать его. В течение двух месяцев 15 команд будут изучать теоретическую сторону гостеприимства и практиковать полученные знания.