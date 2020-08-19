В Удмуртии набирают 15 команд для участия в бизнес-акселераторе «Туризм»

Из-за пандемии тема развития туризма стала особенно актуальна.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустят акселерационную программу для сферы туризма. Об этом сообщает Корпорация развития Удмуртской Республики.

«Бизнес-акселератор. Туризм» поможет участникам не просто создать, но и запустить новый продукт или сервис в области туризма. В течение двух месяцев 15 команд будут изучать теоретическую сторону гостеприимства и практиковать полученные знания. С каждой командой будет работать персональный трекер.

Обучение бесплатное и состоит из 4 модулей: менеджмент, управление маркетингом, управление продажами, а также туризм и гостеприимство, которые включают в себя обзор лучших практик и трендов в отрасли.

По итогам участники бизнес-акселератора выйдут с готовым продуктом, профессиональной командой и новыми партнерами. Старт программы назначен на сентябрь.

«Еще недавно те, кто с иронией говорил об отдыхе в России, теперь планируют свой отпуск внутри страны. И для регионов, в том числе для нашего, ― это возможность повысить планку туристической отрасли, поднять уровень сервиса, чтобы привлечь в Удмуртию своего туриста», - рассказал министр экономики Удмуртии Михаил Тумин.

По его словам, из-за пандемии коронавируса программа стала особенно актуальна в связи с выросшим спросом на внутренний туризм.

Чтобы попасть в программу, нужно иметь проект в области туризма, команду от 2 до 5 человек, наличие в команде представителя не менее 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, зарегистрированного в Удмуртии, а также представить видеовизитку.

Подать заявку можно на сайте.

Напомним, «Бизнес-акселератор. Туризм» - это часть акселерационной программы, запущенной правительством Удмуртии в 2019 году. Всего проект включает в себя бизнес, экспорт и сельское хозяйство.