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Удмуртский машиностроительный кластер выступит генеральным партнером Промышленного форума в Ижевске

07:30, 12 августа, 2020
Ксения Чернова
Удмуртский машиностроительный кластер выступит генеральным партнером Промышленного форума в Ижевске
07:30, 12 августа, 2020
Ксения Чернова
123
0
#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#ВЦ «Удмуртия»
123
0

Форум пройдет в столице Удмуртии с 18 по 20 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Деловая жизнь в Ижевске осенью будет отмечена проведением Промышленного форума. С 18 по 20 ноября он объединит всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и специальную экспозицию «Комплексная безопасность». Форум пройдет при поддержке Правительства Удмуртской Республики и Администрации города. Генеральным партнером выступит Удмуртский машиностроительный кластер.

«На Промышленном форуме в Ижевске будут представлены инновационные технологии и проекты предприятий Удмуртского машиностроительного кластера в сферах машиностроения, нефтегазового оборудования, энергосбережения, радиоэлектроники, информационных технологий и производства новых материалов. Сейчас совместно с организаторами мы приступили к разработке деловой программы и планируем, что участие в мероприятиях форума будет способствовать продвижению выпускаемой участниками кластера продукции, обмену идеями и производственным опытом с предприятиями из других российских регионов», – рассказал Сергей Васильцов, генеральный директор УК «Удмуртский машиностроительный кластер».

В работе форума примут участие производители и поставщики промышленного оборудования, инструмента, расходных материалов и сервисных услуг из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Татарстана, Нижегородской, Самарской областей и других регионов. Ежегодно Промышленный форум в Ижевске посещает до 7000 специалистов.  

Выставочный центр «УДМУРТИЯ» приглашает предприятия Удмуртской Республики презентовать в рамках форума продукцию и технологии. Подробности участия – на сайте promforum18.ru, по тел. 8-912-856-13-93, e-mail: metal@vcudm.ru.

Место проведения мероприятий Форума: Ижевск, павильон у ТЦ «Мой Порт», улица Кирова, 146.

07:30, 12 августа, 2020
Ксения Чернова
123
0
#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#ВЦ «Удмуртия»

 

 

 


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