Новым резидентом ТОСЭР в Сарапуле станет Wildberries

Заявку международного интернет-магазина комиссия правительства Удмуртии одобрила накануне.

Сарапул. Удмуртия. Новым резидентом территории социально-экономического развития в Сарапуле станет Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Заявку международного интернет-магазина одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров комиссия регионального правительства одобрила накануне, 6 августа.

Ранее Удмуртия заключила с онлайн-ритейлером «Вайлдберриз» соглашение о строительстве логистического комплекса. Сдать его планируют в 2021 году в Сарапуле. Проект принесет 2,5 млрд рублей инвестиций и 2,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, это существенно ускорит доставку товара заказчикам.

Напомним, на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) резидентам предоставляются льготы. Так, например, налог на прибыль в федеральный бюджет обнуляется, а соответствующие отчисления в региональный бюджет составят не более 5% в течение первых пяти лет с момента первой прибыли. Затем ставка не будет превышать 10%. Кроме того, обнуляются налоги на землю и имущество. Страховые взносы снижаются в 4,5 раза ― до 7,6%.

В Сарапуле появилось уже 20 резидентов. В июне разрешение работать в городе получили ООО «Мебельрум», ООО «СПОРТАРТ» и ООО «Швейная фабрика». Общий объём инвестиций по проектам превысит 123,5 млн рублей, общее количество планируемых к созданию новых рабочих мест – более 230. В конце июля комиссия при правительстве Удмуртской Республики одобрила заявку предприятию «ИЗТТ-Сарапул». На производственной площадке предприятия будет создано 94 рабочих места.