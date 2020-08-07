  • $ 73.04 ↓
  • € 86.62 ↓

Новым резидентом ТОСЭР в Сарапуле станет Wildberries

09:30, 07 августа, 2020
Ксения Чернова
Новым резидентом ТОСЭР в Сарапуле станет Wildberries
09:30, 07 августа, 2020
Ксения Чернова
176
0
#экономика\n#бизнес\n#инвестиции\n#Сарапул\n#торговля\n#развитие\n#Удмуртия\n#ТОСЭР
Фото: vk.com/ps.sarapul
176
0

Заявку международного интернет-магазина комиссия правительства Удмуртии одобрила накануне.

Сарапул. Удмуртия. Новым резидентом территории социально-экономического развития в Сарапуле станет Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Заявку международного интернет-магазина одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров комиссия регионального правительства одобрила накануне, 6 августа.

Ранее Удмуртия заключила с онлайн-ритейлером «Вайлдберриз» соглашение о строительстве логистического комплекса. Сдать его планируют в 2021 году в Сарапуле. Проект принесет 2,5 млрд рублей инвестиций и 2,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, это существенно ускорит доставку товара заказчикам.

Напомним, на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) резидентам предоставляются льготы. Так, например, налог на прибыль в федеральный бюджет обнуляется, а соответствующие отчисления в региональный бюджет составят не более 5% в течение первых пяти лет с момента первой прибыли. Затем ставка не будет превышать 10%. Кроме того, обнуляются налоги на землю и имущество. Страховые взносы снижаются в 4,5 раза ― до 7,6%.

В Сарапуле появилось уже 20 резидентов. В июне разрешение работать в городе получили ООО «Мебельрум», ООО «СПОРТАРТ» и ООО «Швейная фабрика». Общий объём инвестиций по проектам превысит 123,5 млн рублей, общее количество планируемых к созданию новых рабочих мест – более 230. В конце июля комиссия при правительстве Удмуртской Республики одобрила заявку предприятию «ИЗТТ-Сарапул». На производственной площадке предприятия будет создано 94 рабочих места.

09:30, 07 августа, 2020
Ксения Чернова
176
0
#экономика\n#бизнес\n#инвестиции\n#Сарапул\n#торговля\n#развитие\n#Удмуртия\n#ТОСЭР

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи

16:50, 01 августа, 2020
5538

Удмуртская фигуристка Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых девушек России

3278
16:45, 03 августа, 2020

Двухлетняя девочка в Ижевске погибла, уронив на себя подставку с телевизором

2316
15:15, 04 августа, 2020

Итоги дня: мнение гособвинителя по делу Александра Соловьева, отказ властей Сарапула от «мировой» с ГЭКом и прогноз погоды

2192
18:00, 31 июля, 2020

Деревянные талисманы сельских спортивных игр появились в Удмуртии

2094
08:30, 03 августа, 2020

Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

16:42, 31 июля, 2020
2242

На Алтае обнаружили тела четырех человек на турбазе

2134
10:45, 01 августа, 2020

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве останется на нынешнем уровне

1844
18:13, 31 июля, 2020

Два медведя насмерть загрызли 11-летнего мальчика в Сочи

1323
13:45, 05 августа, 2020

В Кремле объяснили, куда направлялись задержанные в Белоруссии россияне

1291
15:26, 31 июля, 2020

Троих пропавших моряков нашли по надписи SOS на песке

16:10, 04 августа, 2020
2150

Арабский опыт: Медведев предложил ввести ответственность работодателя за мигранта

1572
17:59, 03 августа, 2020

Полиция Украины ликвидировала угонщика, захватившего заложника

1407
10:55, 01 августа, 2020

Тегеран подтвердил готовность выплатить компенсации Киеву за сбитый украинский «Боинг»

1121
10:35, 31 июля, 2020

В Китае состоялся официальный запуск навигационной системы Beidou-3

1113
11:11, 31 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
4219

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
4627

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
5170

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4779

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4931

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
11481

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9847

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7447

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
14550

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12973

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12975

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19865