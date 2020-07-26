Еще один резидент ТОСЭР появится в Сарапуле

На производственной площадке предприятия будет создано 94 рабочих места.

Сарапул. Удмуртия. Еще один резидент появится на территории социально-экономического развития в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комиссия при правительстве Удмуртской Республики одобрила заявку предприятию «ИЗТТ-Сарапул». Оно стало двадцатым резидентом ТОСЭР в городе.

На производственной площадке предприятия будет создано 94 рабочих места. Займется компания изготовлением ТЭНов. Полный цикл производства комплектующих – труб, фланцев, упоров, ребер радиаторов и других деталей – планируется запустить уже в этом году.

«Затем производство планируется расширить: начать выпуск теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, а также технических средств для фильтрования и очистки газов», – говорится в сообщении.

Проект будет реализован до 2027 года включительно. Объем инвестиций составит более 322 млн рублей.