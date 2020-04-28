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Ученые Удмуртии войдут в консорциум «Передовые Эко-Технологии»

08:37, 28 апреля, 2020
Ученые Удмуртии войдут в консорциум «Передовые Эко-Технологии»
08:37, 28 апреля, 2020
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#наука\n#промышленность\n#безопасность\n#экология\n#Удмуртия\n#отходы
Фото: Федеральный экологический оператор
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Инициаторами создания консорциума выступили Федеральный экологический оператор и Российский химико-технологический университет имени Менделеева.

Ижевск. Удмуртия. Ученые Удмуртии войдут в консорциум «Передовые Эко-Технологии». С инициативой создания консорциума для реализации нацпроекта «Экология» выступили Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие Госкорпорации «Росатом») и Российский химико-технологический университет имени Менделеева.

В первом онлайн-совещании для обсуждения целей и задач консорциума объединился ряд вузов Поволжья, Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН (УдмФИЦ УрО РАН) и компания «Русатом Гринвэй» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

«Необходима синергия для решения экологических, инженерных и технологических задач. Нужна научная основа для создания современной системы переработки промышленных отходов в России, - отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФЭО Максим Корольков. - Мы благодарны руководству наших ведущих научно-образовательных центров за готовность участвовать в этой работе».

Консорциум должен быть нацелен на определение приоритетных направлений развития в сфере охраны окружающей среды, изучение и анализ достижений науки в этих областях, выработка рекомендаций по их использованию, экспертную оценку технологий.

«Удмуртский государственный университет в течение многих лет ведет большую работу в сфере экологии и обращения отходов, в том числе реализует крупные экологические проекты. Мы намерены принимать активное участие в работе создаваемого консорциума по всему спектру сформулированных в соглашении о его создании целей. В рамках формирования дорожной карты развития консорциума мы внесли предложения по  реализации проектов по восстановлению земель, нарушенных хранением отходов, по разработке и внедрению ряда технологий переработки отходов, по развитию соответствующих образовательных программ», - отметила ректор УдГУ Галина Мерзлякова.

Директор УдмФИЦ УрО РАН Михаил Альес озвучил предложения в дорожную карту консорциума. В частности, речь идет о создании специализированных исследовательских лабораторий в регионах расположения будущих экотехнопарков, а также о создании экспертных научно-инженерных групп для инвентаризации отходов на промышленных предприятиях.

08:37, 28 апреля, 2020
0
#наука\n#промышленность\n#безопасность\n#экология\n#Удмуртия\n#отходы

 

 

 


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