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Удмуртия экспортировала в Монголию более 11 тонн свиных шкурок

12:03, 06 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Удмуртия экспортировала в Монголию более 11 тонн свиных шкурок
12:03, 06 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#Россельхознадзор\n#Монголия\n#свиньи
Фото: pixabay.com
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С декабря 2019 года в азиатскую страну вывезли 80 тонн продукции свиноводства республики.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия отправила в Монголию 20 тонн продукции свиноводства. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В числе этих 20 тонн: свинина (5 т), шкурка свиная (11,5 т), шпик свиной (3,5 т). После инспекции продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Разрешение на вывоз оформили в автоматизированной системе ветеринарного надзора «Аргус».

Отметим, что поставка мясной продукции в Монголию проводится в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Удмуртской Республики». С декабря 2019 года региональное управление Россельхознадзора проконтролировало экспорт 80 тонн удмуртской продукции свиноводства в Монголию.

Напомним, из «необычной» продукции Удмуртия также экспортировала старые амбарные доски отправила в страны Евросоюза. Кроме того, в 2019 году республика экспортировала около полутонны бересты и соснового корня.

12:03, 06 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт\n#Россельхознадзор\n#Монголия\n#свиньи

 

 

 


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