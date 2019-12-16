Итоги обучения предпринимателей подвели 10 декабря.

Ижевск. Удмуртия. ООО «Комос-Медиа» стало призёром третьего потока бизнес-акселератора Удмуртии. Итоги обучения предпринимателей подвели на демо-дне 10 декабря. Компания сначала вошла в ТОП-10, а по итогам презентации проектов заняла третье место из 100 участников. В награду руководитель Удмуртского фонда развития предпринимательства Алексей Вьюгов вручил представителям «Комос-Медиа» сертификат на право получения займа в размере 2 млн рублей под 1% в год.

Первое место заняла компания «PRO-школа онлайн», которая помогает детям с дислексией через обучение родителей и преподавателей. Руководитель школы Ирина Каримова получила 500 тыс. рублей на маркетинговые услуги.

О том, что такое бизнес-акселератор и как с его помощью помогают предпринимателям в Удмуртии, читайте в материале «Ускоритель бизнеса Удмуртии».