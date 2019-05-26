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Власти Удмуртии презентовали единый портал поддержки бизнеса и инвесторов

14:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
14:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
336
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#сайт
Фото: Pixabay
336
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Константин Сунцов признал, что профильные сайты отвечали не на все профильные вопросы.

Ижевск. Удмуртия. Гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртии» Константин Сунцов презентовал портал Madeinudmurtia.ru, который объединил все существующие меры поддержки для бизнеса и инвесторов региона. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Сунцов отметил, что до сегодняшнего дня в Удмуртии функционировали более 10 профильных сайтов, которые «не отвечали на все их вопросы и не раскрывали всех мер поддержки, которые можно получить». Он добавил, что на их содержание в 2018 году было потрачено более 1 млн рублей.

«Сейчас, после этапа отладки нового сайта, мы будем тратиться только на доменное имя. В ближайшее время мы настроим редиректы, чтобы все те, кто привык заходить на старые сайты, сразу попадали на наш новый портал», - сказал Сунцов.

Портал включает в себя 16 разделов, которые будут дорабатываться, исходя из запросов пользователей.

14:00, 26 мая, 2019
Дарья Снидкова
336
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#сайт
МирТесен

 

 

 


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