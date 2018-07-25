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Кандидат на пост главы Ижевска выставил на продажу часть своей компании

11:10, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
11:10, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
1587
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#акции\n#акции и облигации\n#деньги\n#финансы и деньги\n#парикмахерская
Фото: vk.com/suntsovka
1587
0

Это 650 акций на общую сумму 65 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Кандидат на пост главы Ижевска и владелец холдинга BeauTeam Константин Сунцов объявил о продаже 10% своего бизнеса. Как сообщила PR-менеджер холдинга Евгения Перевощикова, на продажу выставлено 650 акций на общую сумму 65 млн рублей.

Эти инвестиции необходимы для развития и усиления холдинга.

«Сегодня мы утвердили пятилетний план развития: к концу 2023 года откроем более 1000 салонов красоты в России и мире. Для реализации этого плана мы привлекаем инвестиции», - отметил Сунцов.

Отметим, что в данный момент стоимость компании оценивается в 650 млн рублей. Количество ценных бумаг 6,5 тыс. Номинальная стоимость одной акции 100 тыс. рублей.

Инвесторы, купившие ценные бумаги, смогут принимать участие в управлении и получать дивиденды.

Напомним, что всего на место градоначальника претендуют 13 человек. Познакомиться с программами 8 из них и проголосовать за понравившуюся можно здесь. Конкурс на место руководителя столицы Удмуртии пройдет 10 августа

Наша справка:

BeauTeam – это бьюти-холдинг, в который входят парикмахерские «Прядки в порядке», салоны красоты Candy&Dandy, парикмахерские «Стрижка FIX», барбершопы «Налево», загар-клубы «Шоколад», школы парикмахерского искусства Beauteam, салоны лазерной эпиляции Lazer PRO.

11:10, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
1587
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#акции\n#акции и облигации\n#деньги\n#финансы и деньги\n#парикмахерская

 

 

 


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