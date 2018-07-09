Всего за 6 месяцев 2018 года было продано почти 50 тыс. автомобилей, что на 43,5% больше показателей прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская LADA Vesta стала самой популярной маркой в семействе за первое полугодие 2018 года. Всего за 6 месяцев было продано 49,6 тыс. автомобилей, что на 43,5% больше показателей прошлого года.

«Июнь 2018 года оказался самым удачным месяцем для LADA Vesta за всю ее историю продаж: продано 9843 автомобиля, что составляет 48,9% прироста по сравнению с июнем 2017 года», - заявили в компании.

Также в первом полугодии свои позиции значительно укрепил LADA Largus. Прирост к первому полугодию 2017 года составил 53,3%, в том числе фургонов на 19%.

Отмечается также, что рыночная доля LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 6 месяцев 2018 года (по собственной оценке компании – прим. ред.) составляет около 20%, что является лучшим показателем за последние 7 лет.

В свою очередь аналитики Автостата также отмечают рост отечественного авторынка. Так, в январе - июне 2018 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране выросли на 18,2% (по отношению к первому полугодию 2017 года). Причем LADA в массовом сегменте демонстрирует динамику чуть выше средней - 21,1%. Лидером здесь в процентном выражении является Honda, Zotye и Mitsubishi, однако по количеству проданных авто LADA фактически является единоличным лидером на рынке. Больше 100 тыс. машин продал только производитель KIA.