play
pause
  • $ 63.12 ↓
  • € 73.9 ↓

Ижевская LADA Vesta стала самой популярной маркой в семействе

11:20, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
11:20, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
193
0
#авто\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#продажи
Фото: lada.ru
193
0

Всего за 6 месяцев 2018 года было продано почти 50 тыс. автомобилей, что на 43,5% больше показателей прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская LADA Vesta стала самой популярной маркой в семействе за первое полугодие 2018 года. Всего за 6 месяцев было продано 49,6 тыс. автомобилей, что на 43,5% больше показателей прошлого года.

«Июнь 2018 года оказался самым удачным месяцем для LADA Vesta за всю ее историю продаж: продано 9843 автомобиля, что составляет 48,9% прироста по сравнению с июнем 2017 года», - заявили в компании.

Также в первом полугодии свои позиции значительно укрепил LADA Largus. Прирост к первому полугодию 2017 года составил 53,3%, в том числе фургонов на 19%.

Отмечается также, что рыночная доля LADA в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 6 месяцев 2018 года (по собственной оценке компании – прим. ред.) составляет около 20%, что является лучшим показателем за последние 7 лет.

1.jpg

В свою очередь аналитики Автостата также отмечают рост отечественного авторынка. Так, в январе - июне 2018 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране выросли на 18,2% (по отношению к первому полугодию 2017 года). Причем LADA в массовом сегменте демонстрирует динамику чуть выше средней - 21,1%. Лидером здесь в процентном выражении является Honda, Zotye и Mitsubishi, однако по количеству проданных авто LADA фактически является единоличным лидером на рынке. Больше 100 тыс. машин продал только производитель KIA.

11:20, 09 июля, 2018
Георгий Поветкин
193
0
#авто\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#продажи

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
11067

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

10618
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9514
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9451
08:00, 04 июля, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

9222
09:30, 02 июля, 2018

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

12:42, 02 июля, 2018
4318

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

2627
10:46, 05 июля, 2018

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2569
19:03, 05 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2081
15:53, 04 июля, 2018

Российские специалисты приступили к созданию модуля для высадки на Луну

1839
19:24, 03 июля, 2018

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

18:30, 03 июля, 2018
2030

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

2009
12:45, 07 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

1982
11:46, 04 июля, 2018

В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду

1812
11:42, 03 июля, 2018

Южная Корея и КНДР организуют встречу родственников, живущих в разных частях полуострова

1703
15:20, 03 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

06 июля, 2018

Кофемолка – выпуск 58: Константин Сунцов в гостях у Энвиля Касимова

05 июля, 2018

Удмуртия в минуту: строительство АЗС и бревенчатая дорога

05 июля, 2018