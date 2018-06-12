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Жители Ижевска отметят День города и Праздник мороженого на Летней ярмарке

10:59, 12 июня, 2018
10:59, 12 июня, 2018
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#бизнес\n#Ижевск\n#реклама\n#торговля\n#Удмуртия\n#мороженое\n#праздники\n#ВЦ "Удмуртия"
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Среди гостей разыграют годовой запас мороженого и другие призы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 июня на Летней ярмарке у ТРК «Столица» очень увлекательный день - Праздник мороженого. Горожане могут прийти сюда с друзьями, с малышами, всей семьей. Среди гостей разыграют годовой запас мороженого и другие призы.

Программа праздника на ярмарке:

10:00 – 19:00 - продажа разных видов мороженого;

10:00 – 19:00 - квест-игра «Подарок за селфи»;

11:00 – 11:45 - развивающая игра для детей Cubоrо от детского центра «iBaby»;

12:45 – 13:.15 - шоу мыльных пузырей;

13:00 – 16:30 – пломбирные соревнования на знание, скорость, силу, красоту: викторина «Что вы знаете о мороженом», «Нарисуй мороженое», «Пломбирный баскетбол» и другие. Победителям мороженое в подарок.

13:30 – 13:45 - приветствие официальных гостей.

14:00 – 15:00 - розыгрыш призов: годового запаса мороженого от партнера праздника - Кировского хладокомбината, а также холодильника, сумки-термоса, ярмарочных товаров от Выставочного центра «УДМУРТИЯ». Купоны на участие в розыгрыше выдаются до 13:00.

15:30 – 16:00 - розыгрыш бытовой техники от концерна «Аксион».

Добро пожаловать на Летнюю ярмарку.

Павильон у ТРК «Столица»: улица Автозаводская, 3-а.

12 июня с 10:00 до 19:00, 13 июня с 10:00 до 16:00.

Телефон контроля качества продукции и услуг: 8-912-856-10-28

Подробности vk.com/leto_izh.

Информация об организаторе, правилах проведения розыгрыша, квест-игры, а также количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8-912-856-10-28 и в группе vk.com/leto_izh.

10:59, 12 июня, 2018
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#бизнес\n#Ижевск\n#реклама\n#торговля\n#Удмуртия\n#мороженое\n#праздники\n#ВЦ "Удмуртия"

 

 

 


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