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Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии

15:45, 01 марта, 2018
Георгий Поветкин
15:45, 01 марта, 2018
Георгий Поветкин
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#бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#Александр Свинин
Фото: vk.com/leroy_merlin
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Об этом «Интерфакс-Поволжье» сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. Крупнейший в России DIY-ритейлер Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии. Об этом «Интерфакс-Поволжье» сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

«Leroy Merlin <. . . > будет открывать у нас в Удмуртии свой первый гипермаркет», - сказал Свинин.

По его словам, на данный момент у республики есть договоренность с ритейлером о том, что он разместит в торговом зале отдельный стенд, на котором будет представлена продукция производителей из Удмуртии.

 «Мы надеемся, что они придут до конца этого года - это ноябрь 2018-го», -  сказал Свинин.

Сеть Leroy Merlin в России объединяет 75 гипермаркетов в 35 регионах. По итогам 2017 года оборот Leroy Merlin в России составил 266 млрд рублей. По собственной оценке, компания занимает 12,8% рынка российского DIY-ритейла.

15:45, 01 марта, 2018
Георгий Поветкин
3359
0
#бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#Александр Свинин

 

 

 

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