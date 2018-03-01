Об этом «Интерфакс-Поволжье» сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. Крупнейший в России DIY-ритейлер Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии. Об этом «Интерфакс-Поволжье» сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

«Leroy Merlin <. . . > будет открывать у нас в Удмуртии свой первый гипермаркет», - сказал Свинин.

По его словам, на данный момент у республики есть договоренность с ритейлером о том, что он разместит в торговом зале отдельный стенд, на котором будет представлена продукция производителей из Удмуртии.

«Мы надеемся, что они придут до конца этого года - это ноябрь 2018-го», - сказал Свинин.

Сеть Leroy Merlin в России объединяет 75 гипермаркетов в 35 регионах. По итогам 2017 года оборот Leroy Merlin в России составил 266 млрд рублей. По собственной оценке, компания занимает 12,8% рынка российского DIY-ритейла.