Ижевский логистический стартап получит федеральное финансирование

Фонд развития интернет-инициатив планирует вложить в сервис 15 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Логистический стартап из Ижевска Zig-Zag получит 15 млн рублей из Фонда развития интернет-инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разработанный сервис позволяет автоматически распределять груз по автомобилям, строить оптимальные маршруты доставки и сократить расход горючего.

«Наша система учитывает ограничения, с которыми сталкиваются логисты: грузоподъемность и вместимость каждого автомобиля, ситуация на дорогах, временные «окна», приоритеты доставки и график работы курьеров», — пояснил основатель Zig-Zag Александр Власов.

Для обслуживания собственных терминалов разработала «логистический» софт, с помощью которого производила их инкассацию.

Сервис запустили в 2015 году, и за это время у компании появилось более сотни клиентов.

Инвестиции ФРИИ стартап планирует направить на развитие функционала, маркетинг и продажи.