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      Ижевский логистический стартап получит федеральное финансирование

      08:30, 12 января, 2018
      Диана Ворончихина
      08:30, 12 января, 2018
      Диана Ворончихина
      325
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#стартапы\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com
      325
      0

      Фонд развития интернет-инициатив планирует вложить в сервис 15 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Логистический стартап из Ижевска Zig-Zag получит 15 млн рублей из Фонда развития интернет-инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба компании.

      Разработанный сервис позволяет автоматически распределять груз по автомобилям, строить оптимальные маршруты доставки и сократить расход горючего.

      «Наша система учитывает ограничения, с которыми сталкиваются логисты: грузоподъемность и вместимость каждого автомобиля, ситуация на дорогах, временные «окна», приоритеты доставки и график работы курьеров», — пояснил основатель Zig-Zag Александр Власов.

      Для обслуживания собственных терминалов разработала «логистический» софт, с помощью которого производила их инкассацию.

      Сервис запустили в 2015 году, и за это время у компании появилось более сотни клиентов.

      Инвестиции ФРИИ стартап планирует направить на развитие функционала, маркетинг и продажи.

      08:30, 12 января, 2018
      Диана Ворончихина
      325
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#стартапы\n#финансы и деньги

       

       

       

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