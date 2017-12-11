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      В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

      16:52, 11 декабря, 2017
      Дмитрий Афонин
      16:52, 11 декабря, 2017
      Дмитрий Афонин
      470
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Я люблю Ижевск\n#градостроительство\n#торговый центр
      Фото: rosreestr.ru
      470
      0

      Разрешение на такое использование земельного участка на улице Камбарской согласовали на публичных слушаниях в Администрации Первомайского района

      Ижевск. Удмуртия. В ходе публичных слушаний в администрации Первомайского района утвердили заключение на использования земельного участка, расположенного на улице Камбарской в Ижевске. Заказчиком слушаний выступила компания ООО «Аврора Рус». Судя по кадастровому номеру участка, объект расположится по соседству с гипермаркетом «Лента», который имеет площадь торговых площадей 12000 кв. м и парковку на 500 машино-мест. Площадь участка выделенного под новый объект больше на 6000 кв. м.

      По результатам слушаний утверждено распоряжение на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – отдельно стоящие объекты общей площадью свыше 5000 кв.м.» в соответствии с Правилами землепользования и застройки города.

      Согласно описанию этого вида использования земли, на таком участке может быть построен торговый комплекс, включающий в себя гипермаркет, фудкорт или крытый рынок.

      В голосовании приняло участие 5 человек, из них проголосовало «ЗА» - 5, проголосовало «ПРОТИВ» - 0, «Воздержалось» - 0. 

      Наша справка: Кадастровая стоимость участка 47 077 520,00 руб. Уточненная площадь участка 56 000 кв. м.

      16:52, 11 декабря, 2017
      Дмитрий Афонин
      470
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Я люблю Ижевск\n#градостроительство\n#торговый центр

       

       

       

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