В Ижевске может появиться торговый центр на 15000 кв м

Разрешение на такое использование земельного участка на улице Камбарской согласовали на публичных слушаниях в Администрации Первомайского района

Ижевск. Удмуртия. В ходе публичных слушаний в администрации Первомайского района утвердили заключение на использования земельного участка, расположенного на улице Камбарской в Ижевске. Заказчиком слушаний выступила компания ООО «Аврора Рус». Судя по кадастровому номеру участка, объект расположится по соседству с гипермаркетом «Лента», который имеет площадь торговых площадей 12000 кв. м и парковку на 500 машино-мест. Площадь участка выделенного под новый объект больше на 6000 кв. м.

По результатам слушаний утверждено распоряжение на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – отдельно стоящие объекты общей площадью свыше 5000 кв.м.» в соответствии с Правилами землепользования и застройки города.

Согласно описанию этого вида использования земли, на таком участке может быть построен торговый комплекс, включающий в себя гипермаркет, фудкорт или крытый рынок.

В голосовании приняло участие 5 человек, из них проголосовало «ЗА» - 5, проголосовало «ПРОТИВ» - 0, «Воздержалось» - 0.

Наша справка: Кадастровая стоимость участка 47 077 520,00 руб. Уточненная площадь участка 56 000 кв. м.