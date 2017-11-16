LIVE: В Ижевске обсудили взаимоотношение бизнеса и государства

Трансляцию панельной дискуссии организовало ИА «Сусанин»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках форума «БизнесЛайфхаки» прошла панельная дискуссия на тему взаимоотношения бизнеса и государства. Трансляцию мероприятия организовало ИА «Сусанин».

Модерировал дискуссией директор и владелец ООО «Центр высоких технологий» Олег Вылегжанин. Основными участниками стали от бизнеса руководитель Интернет-ателье «Рубашка на заказ» Василий Мунтян, директор компании «Русские информационные технологии» Иван Клабуков, владелец группы компаний BeauTeam Константин Сунцов, со стороны государства – заместитель министра экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин и директор Центра инвестиционного развития Удмуртской Республики Роман Вахитов.