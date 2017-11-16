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      LIVE: В Ижевске обсудили взаимоотношение бизнеса и государства

      14:49, 16 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      14:49, 16 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      23
      0
      #бизнес\n#видео\n#видеотрансляция
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      0

      Трансляцию панельной дискуссии организовало ИА «Сусанин»

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках форума «БизнесЛайфхаки» прошла панельная дискуссия на тему взаимоотношения бизнеса и государства. Трансляцию мероприятия организовало ИА «Сусанин».

      Модерировал дискуссией директор и владелец ООО «Центр высоких технологий» Олег Вылегжанин. Основными участниками стали от бизнеса руководитель Интернет-ателье «Рубашка на заказ» Василий Мунтян, директор компании «Русские информационные технологии» Иван Клабуков, владелец группы компаний BeauTeam Константин Сунцов, со стороны государства – заместитель министра экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин и директор Центра инвестиционного развития Удмуртской Республики Роман Вахитов.

      LIVE: Панельная дискуссия: "Бизнес и государство: дружба на век?"

      Модератор: Олег Вылегжанин - директор и владелец ООО "Центр высоких технологий" Участники: Роман Вахитов - директор Центра инвестиционного развития Удмуртской Республики Василий Мунтян - руководитель Интернет-ателье "Рубашка на заказ" Иван Клабуков - директор компании "Русские информационные технологии" Константин Сунцов - владелец группы компаний BeauTeam Михаил Тумин - заместитель министра экономики Удмуртской Республики

      14:49, 16 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      23
      0
      #бизнес\n#видео\n#видеотрансляция

       

       

       

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